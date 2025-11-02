Şirket Dizini
Workday
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Grafik Tasarımcı

  • Tüm Grafik Tasarımcı Maaşları

Workday Grafik Tasarımcı Maaşlar

Workday şirketinde in United States ortalama Grafik Tasarımcı toplam tazminatı year başına $130K ile $178K arasında değişmektedir. Workday şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$141K - $167K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$130K$141K$167K$178K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 2 tane daha Grafik Tasarımcı maaş bilgisis için Workday kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Workday şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Grafik Tasarımcı tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Workday şirketindeki in United States Grafik Tasarımcı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $178,250 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Workday şirketinde Grafik Tasarımcı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $130,200 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Workday için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Palantir
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar