Workday şirketinde in United Kingdom ortalama Metin Yazarı toplam tazminatı year başına £63.6K ile £88.6K arasında değişmektedir. Workday şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

£68.1K - £80.2K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
£63.6K£68.1K£80.2K£88.6K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Workday şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Workday şirketindeki in United Kingdom Metin Yazarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £88,569 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Workday şirketinde Metin Yazarı rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £63,588 tutarındadır.

