Workday şirketinde in Ireland ortalama Kontrol Mühendisi toplam tazminatı year başına €121K ile €173K arasında değişmektedir. Workday şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€139K - €163K
Ireland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€121K€139K€163K€173K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Workday şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Workday şirketindeki in Ireland Kontrol Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €173,095 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Workday şirketinde Kontrol Mühendisi rolü in Ireland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €121,314 tutarındadır.

