Workday şirketinde ortalama İş Operasyonları Müdürü toplam tazminatı year başına PLN 200K ile PLN 280K arasında değişmektedir. Workday şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/2/2025

Ortalama Toplam Tazminat

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Yaygın Aralık
Olası Aralık
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Workday şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)



SSS

Workday şirketindeki İş Operasyonları Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PLN 280,041 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Workday şirketinde İş Operasyonları Müdürü rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PLN 200,030 tutarındadır.

