WordPress VIP şirketinde in Kazakhstan ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına KZT 16.16M ile KZT 22.12M arasında değişmektedir. WordPress VIP şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

KZT 17.5M - KZT 20.77M
Kazakhstan
Yaygın Aralık
Olası Aralık
KZT 16.16MKZT 17.5MKZT 20.77MKZT 22.12M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

WordPress VIP şirketindeki in Kazakhstan Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam KZT 22,121,490 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
WordPress VIP şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Kazakhstan için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat KZT 16,158,306 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    WordPress VIP için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

