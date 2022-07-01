Şirket Dizini
Wisk
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Wisk Maaşlar

Wisk şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Tasarımcısı için yıllık $100,500 toplam tazminattan üst seviyede Donanım Mühendisi için $232,155 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Wisk. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $176K
Havacılık Mühendisi
$153K
Donanım Mühendisi
$232K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
İnsan Kaynakları
$133K
Makine Mühendisi
$216K
Ürün Tasarımcısı
$101K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Wisk şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $232,155 tazminatla Donanım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Wisk şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $164,130 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Wisk için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Bluecore
  • SAS Software
  • Degreed
  • WHOOP
  • PlayVS
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar