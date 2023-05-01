Şirket Dizini
WisdomTree Maaşlar

WisdomTree şirketinin maaşları alt seviyede İdari Asistan için yıllık $85,570 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Müdürü için $338,300 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: WisdomTree. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

İdari Asistan
$85.6K
İş Analisti
$151K
Veri Analisti
$87.4K

Ürün Müdürü
$338K
SSS

WisdomTree şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $338,300 tazminatla Ürün Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
WisdomTree şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $119,093 tutarındadır.

