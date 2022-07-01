Şirket Dizini
Wildlife Studios
Wildlife Studios Maaşlar

Wildlife Studios şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $19,813 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarım Müdürü için $767,820 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Wildlife Studios. Son güncellenme: 10/17/2025

Yazılım Mühendisi
Median $19.8K

Video Oyun Yazılım Mühendisi

Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $108K
İş Analisti
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Veri Analisti
$39.5K
Veri Bilimci
$177K
Ürün Tasarımcısı
$23.2K
Ürün Tasarım Müdürü
$768K
Ürün Müdürü
$26.1K
Program Müdürü
$105K
Proje Müdürü
$130K
İK Uzmanı
$22.3K
Çözüm Mimarı
$23.1K
SSS

Wildlife Studios şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $767,820 tazminatla Ürün Tasarım Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Wildlife Studios şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $41,538 tutarındadır.

