WEX şirketinde in Brazil Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer II için year başına R$118K ile Software Engineer III için year başına R$168K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Brazil medyanı R$153K tutarındadır. WEX şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Dahil Edilen UnvanlarYeni Unvan Gönder