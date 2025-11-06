Şirket Dizini
Western Union
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Çözüm Mimarı

  • Tüm Çözüm Mimarı Maaşları

  • Pune Metropolitan Region

Western Union Çözüm Mimarı Maaşlar Pune Metropolitan Region konumunda

Western Union şirketinde in Pune Metropolitan Region Çözüm Mimarı tazminat paketi medyanı year başına ₹4.2M tutarındadır. Western Union şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Medyan Paket
company icon
Western Union
Solution Architect
Pune, MH, India
Yıllık toplam
₹4.2M
Seviye
Solution Architect
Temel maaş
₹4.2M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
15 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Western Union?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle

Katkıda Bulun

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Çözüm Mimarı tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Western Union şirketindeki in Pune Metropolitan Region Çözüm Mimarı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹4,919,407 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Western Union şirketinde Çözüm Mimarı rolü in Pune Metropolitan Region için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹4,442,591 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Western Union için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Dropbox
  • Microsoft
  • SoFi
  • Flipkart
  • PayPal
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar