Waymo Yazılım Mühendisi Maaşlar Poland konumunda

Waymo şirketinde in Poland Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına PLN 80.1K ile L4 için year başına PLN 97.1K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Poland medyanı PLN 87K tutarındadır. Waymo şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L3
(Giriş Seviyesi)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Görüntüle 3 Daha Fazla Seviye
PLN 160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
WMU

Waymo şirketinde, WMUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Sistem Mühendisi

Araştırma Bilimci

SSS

Waymo şirketindeki in Poland Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam PLN 112,939 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Waymo şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Poland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat PLN 87,756 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar