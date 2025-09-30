Waymo şirketinde in Poland Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına PLN 80.1K ile L4 için year başına PLN 97.1K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Poland medyanı PLN 87K tutarındadır. Waymo şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L3
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Waymo şirketinde, WMUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
WMUs are Waymo's version of RSUs
