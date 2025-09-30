Şirket Dizini
Waymo
Waymo Program Müdürü Maaşlar San Francisco Bay Area konumunda

Waymo şirketinde in San Francisco Bay Area Program Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $194K tutarındadır. Waymo şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
Waymo
Program Manager
Mountain View, CA
Yıllık toplam
$194K
Seviye
L4
Temel maaş
$145K
Stock (/yr)
$27.5K
Prim
$21.8K
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Waymo?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
WMU

Waymo şirketinde, WMUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

WMUs are Waymo's version of RSUs



SSS

Waymo şirketindeki in San Francisco Bay Area Program Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $332,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Waymo şirketinde Program Müdürü rolü in San Francisco Bay Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $228,500 tutarındadır.

