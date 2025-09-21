Şirket Dizini
Wakefit Innovations Yazılım Mühendisi Maaşlar

Wakefit Innovations şirketinde in India ortalama Yazılım Mühendisi toplam tazminatı year başına ₹4.1M ile ₹5.61M arasında değişmektedir. Wakefit Innovations şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/21/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹4.44M - ₹5.27M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹4.1M₹4.44M₹5.27M₹5.61M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Wakefit Innovations?

SSS

Wakefit Innovations şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹5,612,358 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Wakefit Innovations şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹4,099,462 tutarındadır.

