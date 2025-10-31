Şirket Dizini
Wafra Investment Group
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
Wafra Investment Group Muhasebeci Maaşlar

Wafra Investment Group şirketinde in United States ortalama Muhasebeci toplam tazminatı year başına $209K ile $304K arasında değişmektedir. Wafra Investment Group şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/31/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$240K - $273K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$209K$240K$273K$304K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Wafra Investment Group?

SSS

Wafra Investment Group şirketindeki in United States Muhasebeci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $304,440 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Wafra Investment Group şirketinde Muhasebeci rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $208,980 tutarındadır.

