Wadhwani AI Maaşlar

Wadhwani AI şirketinin maaşları alt seviyede Risk Sermayedarı için yıllık $13,918 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $153,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Wadhwani AI . Son güncellenme: 11/13/2025