Wadhwani AI Maaşlar

Wadhwani AI şirketinin maaşları alt seviyede Risk Sermayedarı için yıllık $13,918 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $153,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Wadhwani AI. Son güncellenme: 11/13/2025

Veri Bilimci
Median $33.4K
Yazılım Mühendisi
$153K
Risk Sermayedarı
$13.9K

Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Wadhwani AI şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $153,000 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Wadhwani AI şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $33,372 tutarındadır.

