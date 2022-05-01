VTEX Maaşlar

VTEX şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $30,845 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $215,070 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: VTEX . Son güncellenme: 11/13/2025