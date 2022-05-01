Şirket Dizini
VTEX
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

VTEX Maaşlar

VTEX şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $30,845 toplam tazminattan üst seviyede Satış için $215,070 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: VTEX. Son güncellenme: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Yönetim Danışmanı
$84.1K
Pazarlama
$80.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Ürün Tasarımcısı
$51.6K
Ürün Müdürü
$60K
Satış
$215K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$212K
Çözüm Mimarı
$66.5K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

VTEX şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $215,070 tazminatla Satış at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
VTEX şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $66,455 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    VTEX için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • HackerRank
  • Joveo
  • Click Travel
  • Rocket Lawyer
  • SmartRecruiters
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar