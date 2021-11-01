Şirket Dizini
VTB
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

VTB Maaşlar

VTB şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $23,780 toplam tazminattan üst seviyede Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) için $165,340 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: VTB. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $41.3K

Backend Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

DevOps Mühendisi

Veri Bilimci
Median $32.8K
Çözüm Mimarı
Median $83.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Ürün Tasarımcısı
Median $44.9K
Proje Müdürü
Median $40.3K
İş Analisti
Median $41.1K
Ürün Müdürü
Median $54K
Veri Analisti
$23.8K
Mali Analист
$44.9K
İnsan Kaynakları
$89.8K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$165K
Pazarlama
$52.7K
Satış
$34.1K
Teknik Program Müdürü
$128K
Girişim Sermayedarı
$117K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

VTB şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $165,340 tazminatla Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
VTB şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $44,919 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    VTB için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Sberbank
  • HSBC
  • Commerzbank
  • Societe Generale
  • ICICI Bank
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar