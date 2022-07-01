Şirket Dizini
Voloridge Investment Management
Voloridge Investment Management Maaşlar

Voloridge Investment Management şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $78,499 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimi Müdürü için $489,600 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Voloridge Investment Management. Son güncellenme: 10/17/2025

Yazılım Mühendisi
Median $200K
Veri Analisti
$78.5K
Veri Bilimi Müdürü
$490K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Veri Bilimci
$248K
SSS

Voloridge Investment Management şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $489,600 tazminatla Veri Bilimi Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Voloridge Investment Management şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $224,176 tutarındadır.

