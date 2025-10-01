VMware şirketinde in Sofia City Province Yazılım Mühendisi tazminatı P1 için year başına BGN 45K ile Staff Engineer 2 için year başına BGN 224K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Sofia City Province medyanı BGN 115K tutarındadır. VMware şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
MTS 1
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
BGN 101K
BGN 79.2K
BGN 15.8K
BGN 5.5K
Senior MTS
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
VMware şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% altı aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (12.50% altı aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (12.50% altı aylık)
