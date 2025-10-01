VMware şirketinde in Ireland Yazılım Mühendisi tazminatı P1 için year başına €85.7K ile Staff Engineer 1 için year başına €176K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Ireland medyanı €130K tutarındadır. VMware şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
MTS 1
€85.7K
€77.1K
€0
€8.6K
MTS 2
€82.1K
€65.7K
€7.6K
€8.7K
MTS 3
€114K
€84.9K
€19.2K
€9.5K
Senior MTS
€150K
€106K
€31.7K
€12K
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
VMware şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% altı aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (12.50% altı aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (12.50% altı aylık)
