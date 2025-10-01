Şirket Dizini
VMware
VMware Yazılım Mühendisi Maaşlar India konumunda

VMware şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı P1 için year başına ₹2.38M ile Senior Staff Engineer için year başına ₹8.43M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹5.14M tutarındadır. VMware şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
MTS 1
P1(Giriş Seviyesi)
₹2.38M
₹1.63M
₹673K
₹75.4K
MTS 2
P2
₹3.18M
₹2.38M
₹664K
₹139K
MTS 3
P3
₹5.12M
₹3.53M
₹1.32M
₹270K
Senior MTS
P4
₹6.82M
₹4.75M
₹1.45M
₹611K
₹13.95M

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

VMware şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% altı aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (12.50% altı aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (12.50% altı aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Sistem Mühendisi

SSS

