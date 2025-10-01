VMware şirketinde in Greater Los Angeles Area Yazılım Mühendisi tazminatı P2 için year başına $175K ile Staff Engineer 2 için year başına $480K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Los Angeles Area medyanı $175K tutarındadır. VMware şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$175K
$132K
$26.3K
$16.1K
MTS 3
$170K
$148K
$8.9K
$13.6K
Senior MTS
$236K
$180K
$35.8K
$20.7K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
VMware şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% altı aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (12.50% altı aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (12.50% altı aylık)
