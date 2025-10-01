Şirket Dizini
VMware
VMware Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Dallas Area konumunda

VMware şirketinde in Greater Dallas Area Yazılım Mühendisi tazminatı P3 için year başına $163K ile Staff Engineer 1 için year başına $265K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Dallas Area medyanı $213K tutarındadır. VMware şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
MTS 1
P1(Giriş Seviyesi)
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
P3
$163K
$135K
$11.6K
$16K
Senior MTS
P4
$219K
$165K
$29.7K
$24.6K
$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

VMware şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% altı aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (12.50% altı aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (12.50% altı aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Sistem Mühendisi

