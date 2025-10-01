VMware şirketinde in Greater Austin Area Yazılım Mühendisi tazminatı P2 için year başına $163K ile Staff Engineer 1 için year başına $284K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Austin Area medyanı $222K tutarındadır. VMware şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/1/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$163K
$121K
$25.3K
$15.9K
MTS 3
$178K
$145K
$19.4K
$13.6K
Senior MTS
$220K
$170K
$22.6K
$26.8K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
VMware şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (12.50% altı aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (12.50% altı aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (12.50% altı aylık)
