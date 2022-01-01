VK Maaşlar

VK şirketinin maaşları alt seviyede İş Operasyonları Müdürü için yıllık $16,887 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimi Müdürü için $201,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: VK. Son güncellenme: 9/16/2025
iOS Mühendisi
Android Mühendisi
Mobil Yazılım Mühendisi
Frontend Yazılım Mühendisi
Makine Öğrenmesi Mühendisi
Backend Yazılım Mühendisi
Full-Stack Yazılım Mühendisi
Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi
Veri Mühendisi
Üretim Yazılım Mühendisi
Güvenlik Yazılım Mühendisi
DevOps Mühendisi
Site Güvenilirlik Mühendisi
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
VK şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.