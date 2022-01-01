Şirket Dizini
VK
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

VK Maaşlar

VK şirketinin maaşları alt seviyede İş Operasyonları Müdürü için yıllık $16,887 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimi Müdürü için $201,000 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: VK. Son güncellenme: 9/16/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

iOS Mühendisi

Android Mühendisi

Mobil Yazılım Mühendisi

Frontend Yazılım Mühendisi

Makine Öğrenmesi Mühendisi

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Kalite Güvence (KG) Yazılım Mühendisi

Veri Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

Güvenlik Yazılım Mühendisi

DevOps Mühendisi

Site Güvenilirlik Mühendisi

Veri Bilimci
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Ürün Müdürü
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Veri Analisti
Median $39K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $80.2K
Ürün Tasarımcısı
Median $36.6K

UI Tasarımcısı

Proje Müdürü
Median $45.4K
Siber Güvenlik Analisti
Median $30K
Pazarlama
Median $31.5K
İş Operasyonları Müdürü
$16.9K
İş Analisti
$18.2K
İş Geliştirme
$47.2K
Veri Bilimi Müdürü
$201K
Donanım Mühendisi
$101K
İnsan Kaynakları
$31.8K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$47K
Hukuk
$32K
İK Uzmanı
$37.3K
Çözüm Mimarı
$62.6K

Veri Mimarı

Teknik Program Müdürü
$70.2K
UX Araştırmacısı
$34.7K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

VK şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

The highest paying role reported at VK is Veri Bilimi Müdürü at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VK is $42,804.

Öne Çıkan İş İlanları

    VK için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Cabify
  • Gett
  • Ola
  • Hotstar
  • PhonePe
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar