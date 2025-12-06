Şirket Dizini
Vizient şirketinde in United States ortalama UX Araştırmacısı toplam tazminatı year başına $68.4K ile $97.2K arasında değişmektedir. Vizient şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$77.7K - $92.1K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$68.4K$77.7K$92.1K$97.2K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Vizient?

SSS

Vizient şirketindeki in United States UX Araştırmacısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $97,175 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Vizient şirketinde UX Araştırmacısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $68,445 tutarındadır.

