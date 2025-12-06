Şirket Dizini
Vizient
Vizient Yazılım Mühendisi Maaşlar

Vizient şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $110K tutarındadır. Vizient şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/6/2025

Medyan Paket
company icon
Vizient
Software Engineer
Irving, TX
Yıllık toplam
$110K
Seviye
L2
Temel maaş
$102K
Stock (/yr)
$0
Prim
$8K
Şirketteki yılı
3 Yıl
Deneyim yılı
3 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Vizient?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Dahil Edilen Unvanlar

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Vizient şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $168,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Vizient şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $110,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

