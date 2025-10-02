Şirket Dizini
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
VividCloud Yazılım Mühendisi Maaşlar Portland-Auburn Area konumunda

VividCloud şirketinde in Portland-Auburn Area Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $150K tutarındadır. VividCloud şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/2/2025

Medyan Paket
company icon
VividCloud
Software Engineer
Brunswick, ME
Yıllık toplam
$150K
Seviye
Principal Engineer
Temel maaş
$150K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
5-10 Yıl
Deneyim yılı
5-10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir VividCloud?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Veri Dışa Aktar
Stajyer Maaşları

Katkıda Bulun

SSS

VividCloud şirketindeki in Portland-Auburn Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $165,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
VividCloud şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Portland-Auburn Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $150,000 tutarındadır.

