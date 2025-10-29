Şirket Dizini
Vitesco Technologies şirketinde in Mexico ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına MX$2.02M ile MX$2.93M arasında değişmektedir. Vitesco Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

MX$2.29M - MX$2.66M
Mexico
Yaygın Aralık
Olası Aralık
MX$2.02MMX$2.29MMX$2.66MMX$2.93M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

Vitesco Technologies şirketindeki in Mexico Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam MXMX$55,622,504 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Vitesco Technologies şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Mexico için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat MXMX$38,328,107 tutarındadır.

