Şirket Dizini
Vitesco Technologies
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Satış

  • Tüm Satış Maaşları

Vitesco Technologies Satış Maaşlar

Vitesco Technologies şirketinde in United States ortalama Satış toplam tazminatı year başına $139K ile $190K arasında değişmektedir. Vitesco Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$150K - $178K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$139K$150K$178K$190K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Satış maaş bilgisis için Vitesco Technologies kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Vitesco Technologies?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Satış tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Vitesco Technologies şirketindeki in United States Satış pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $189,750 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Vitesco Technologies şirketinde Satış rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $138,600 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Vitesco Technologies için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • SoFi
  • Intuit
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Uber
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar