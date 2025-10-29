Şirket Dizini
Vitesco Technologies
Vitesco Technologies Bilgi Teknolojisti (BT) Maaşlar

Vitesco Technologies şirketinde ortalama Bilgi Teknolojisti (BT) toplam tazminatı year başına HUF 7.43M ile HUF 10.38M arasında değişmektedir. Vitesco Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

HUF 8.06M - HUF 9.76M
Hungary
Yaygın Aralık
Olası Aralık
HUF 7.43MHUF 8.06MHUF 9.76MHUF 10.38M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Vitesco Technologies?

SSS

Vitesco Technologies şirketindeki Bilgi Teknolojisti (BT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam HUF 10,383,244 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Vitesco Technologies şirketinde Bilgi Teknolojisti (BT) rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat HUF 7,429,390 tutarındadır.

