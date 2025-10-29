Şirket Dizini
Vitesco Technologies
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Elektrik Mühendisi

  • Tüm Elektrik Mühendisi Maaşları

Vitesco Technologies Elektrik Mühendisi Maaşlar

Vitesco Technologies şirketinde in Canada ortalama Elektrik Mühendisi toplam tazminatı year başına CA$71.5K ile CA$99.9K arasında değişmektedir. Vitesco Technologies şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$77.5K - CA$93.9K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$71.5KCA$77.5KCA$93.9KCA$99.9K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Sadece 3 tane daha Elektrik Mühendisi maaş bilgisis için Vitesco Technologies kilidi açmaya yeter!

Arkadaşlarınızı ve topluluğunuzu 60 saniyeden kısa sürede anonim olarak maaş bilgisi eklemeye davet edin. Daha fazla veri, sizin gibi iş arayanlar ve topluluğumuz için daha iyi öngörüler demektir!

💰 Tümünü Görüntüle Maaşlar

💪 Katkı Sağla Maaşınız

Block logo
+CA$80.5K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.5K
Don't get lowballed

Katkıda Bulun
Kariyer seviyeleri nelerdir Vitesco Technologies?

Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Elektrik Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

SSS

Vitesco Technologies şirketindeki in Canada Elektrik Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$99,914 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Vitesco Technologies şirketinde Elektrik Mühendisi rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$71,490 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Vitesco Technologies için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • SoFi
  • Intuit
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Uber
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar