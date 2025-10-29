Şirket Dizini
Vitech
  • Maaşlar
  • İş Analisti

  • Tüm İş Analisti Maaşları

Vitech İş Analisti Maaşlar

Vitech şirketinde in United States İş Analisti tazminat paketi medyanı year başına $72K tutarındadır. Vitech şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Medyan Paket
Vitech
Solutions Analyst
Orlando, FL
Yıllık toplam
$72K
Seviye
L2
Temel maaş
$72K
Stock (/yr)
$0
Prim
$0
Şirketteki yılı
2 Yıl
Deneyim yılı
2 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Vitech?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Katkıda Bulun

SSS

Vitech şirketindeki in United States İş Analisti pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $169,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Vitech şirketinde İş Analisti rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $72,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar