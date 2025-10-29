Şirket Dizini
Vital Biosciences
Vital Biosciences Donanım Mühendisi Maaşlar

Vital Biosciences şirketinde in Canada ortalama Donanım Mühendisi toplam tazminatı year başına CA$97.8K ile CA$140K arasında değişmektedir. Vital Biosciences şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CA$112K - CA$131K
Canada
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CA$97.8KCA$112KCA$131KCA$140K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir Vital Biosciences?

SSS

Vital Biosciences şirketindeki in Canada Donanım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CA$139,542 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Vital Biosciences şirketinde Donanım Mühendisi rolü in Canada için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CA$97,798 tutarındadır.

