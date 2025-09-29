Şirket Dizini
Visage Imaging
Visage Imaging Çözüm Mimarı Maaşlar

Visage Imaging şirketinde in United States ortalama Çözüm Mimarı toplam tazminatı year başına $129K ile $183K arasında değişmektedir. Visage Imaging şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/29/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$147K - $174K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$129K$147K$174K$183K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

$160K

Kariyer seviyeleri nelerdir Visage Imaging?

SSS

The highest paying salary package reported for a Çözüm Mimarı at Visage Imaging in United States sits at a yearly total compensation of $183,425. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Visage Imaging for the Çözüm Mimarı role in United States is $129,195.

Diğer Kaynaklar