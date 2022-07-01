Şirket Dizini
Virta Health
Virta Health Maaşlar

Virta Health şirketinin medyan maaşı Yazılım Mühendisi için $215,000 tutarındadır. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Virta Health. Son güncellenme: 9/2/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $215K

Backend Yazılım Mühendisi

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Virta Health şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Virta Health şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $215,000 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Virta Health şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $215,000 tutarındadır.

