Virginia Tech Maaşlar

Virginia Tech şirketinin maaşları alt seviyede Biyomedikal Mühendisi için yıllık $33,150 toplam tazminattan üst seviyede Malzeme Mühendisi için $91,540 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Virginia Tech. Son güncellenme: 9/2/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Veri Bilimci
Median $68.6K

Donanım Mühendisi
Median $42K
Biyomedikal Mühendisi
$33.2K
Kimya Mühendisi
$51K

Araştırma Mühendisi

Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$78K
Malzeme Mühendisi
$91.5K
Çözüm Mimarı
$75.4K
SSS

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Virginia Tech adalah Malzeme Mühendisi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $91,540. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Virginia Tech adalah $68,640.

