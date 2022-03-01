Şirket Dizini
Vinted
Vinted Maaşlar

Vinted şirketinin maaşları alt seviyede İK Uzmanı için yıllık $33,163 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $127,917 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Vinted. Son güncellenme: 10/9/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Backend Yazılım Mühendisi

İK Uzmanı
Median $33.2K
İş Geliştirme
$73.3K

Veri Analisti
$73.1K
Veri Bilimci
$90K
İnsan Kaynakları
$58.6K
Hukuk
$110K
Pazarlama Operasyonları
$49.7K
Ürün Tasarımcısı
$70.1K
Ürün Müdürü
$99.5K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$128K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Vinted şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)

SSS

Vinted şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $127,917 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Vinted şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $73,173 tutarındadır.

