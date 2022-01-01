Şirket Dizini
Vineti
Vineti Maaşlar

Vineti şirketinin maaşları alt seviyede Ürün Müdürü için yıllık $36,246 toplam tazminattan üst seviyede Ürün Tasarımcısı için $238,800 tutarına kadar değişmektedir.

$160K

Ürün Tasarımcısı
$239K
Ürün Müdürü
$36.2K
Yazılım Mühendisi
$99.5K

Teknik Program Müdürü
$99.5K
SSS

Vineti şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $238,800 tazminatla Ürün Tasarımcısı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Vineti şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $99,500 tutarındadır.

