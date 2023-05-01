Şirket Dizini
Vicarious Surgical
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Vicarious Surgical Maaşlar

Vicarious Surgical şirketinin maaşları alt seviyede Makine Mühendisi için yıllık $91,017 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $147,735 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Vicarious Surgical. Son güncellenme: 9/6/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Donanım Mühendisi
$130K
Makine Mühendisi
$91K
Ürün Müdürü
$126K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Yazılım Mühendisi
$148K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

The highest paying role reported at Vicarious Surgical is Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $147,735. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vicarious Surgical is $127,635.

Öne Çıkan İş İlanları

    Vicarious Surgical için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Apple
  • Amazon
  • Airbnb
  • Facebook
  • Intuit
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar