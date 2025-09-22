Şirket Dizini
Verkada
Verkada şirketinde in United States ortalama UX Araştırmacısı toplam tazminatı year başına $170K ile $242K arasında değişmektedir. Verkada şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$195K - $228K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$170K$195K$228K$242K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

10%

YIL 1

20%

YIL 2

30%

YIL 3

40%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Verkada şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 10% hak ediş süresi 1st-YIL (10.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (1.67% aylık)

  • 30% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.50% aylık)

  • 40% hak ediş süresi 4th-YIL (3.33% aylık)

15%

YIL 1

25%

YIL 2

30%

YIL 3

30%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Verkada şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 15% hak ediş süresi 1st-YIL (15.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 30% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.50% aylık)

  • 30% hak ediş süresi 4th-YIL (2.50% aylık)



SSS

Verkada şirketindeki in United States UX Araştırmacısı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $242,190 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Verkada şirketinde UX Araştırmacısı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $169,740 tutarındadır.

