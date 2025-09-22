Verkada şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına $195K ile L6 için year başına $452K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $235K tutarındadır. Verkada şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L2
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
Maaş bulunamadı
10%
YIL 1
20%
YIL 2
30%
YIL 3
40%
YIL 4
Verkada şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
10% hak ediş süresi 1st-YIL (10.00% yıllık)
20% hak ediş süresi 2nd-YIL (1.67% aylık)
30% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.50% aylık)
40% hak ediş süresi 4th-YIL (3.33% aylık)
15%
YIL 1
25%
YIL 2
30%
YIL 3
30%
YIL 4
Verkada şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
15% hak ediş süresi 1st-YIL (15.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
30% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.50% aylık)
30% hak ediş süresi 4th-YIL (2.50% aylık)
