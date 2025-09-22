Şirket Dizini
Verkada
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

Verkada Yazılım Mühendisi Maaşlar

Verkada şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına $195K ile L6 için year başına $452K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $235K tutarındadır. Verkada şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin.

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L2
(Giriş Seviyesi)
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

10%

YIL 1

20%

YIL 2

30%

YIL 3

40%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Verkada şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 10% hak ediş süresi 1st-YIL (10.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (1.67% aylık)

  • 30% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.50% aylık)

  • 40% hak ediş süresi 4th-YIL (3.33% aylık)

15%

YIL 1

25%

YIL 2

30%

YIL 3

30%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Verkada şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 15% hak ediş süresi 1st-YIL (15.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 30% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.50% aylık)

  • 30% hak ediş süresi 4th-YIL (2.50% aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Verkada şirketindeki in United States Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $452,107 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Verkada şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $235,000 tutarındadır.

