Verkada
  • Maaşlar
  • Ürün Tasarımcısı

  • Tüm Ürün Tasarımcısı Maaşları

Verkada Ürün Tasarımcısı Maaşlar

Verkada şirketinde in United States Ürün Tasarımcısı tazminatı L4 için year başına $209K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $225K tutarındadır. Verkada şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$209K
$174K
$35.3K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır

Hak Ediş Takvimi

10%

YIL 1

20%

YIL 2

30%

YIL 3

40%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Verkada şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 10% hak ediş süresi 1st-YIL (10.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (1.67% aylık)

  • 30% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.50% aylık)

  • 40% hak ediş süresi 4th-YIL (3.33% aylık)

15%

YIL 1

25%

YIL 2

30%

YIL 3

30%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Verkada şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 15% hak ediş süresi 1st-YIL (15.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 30% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.50% aylık)

  • 30% hak ediş süresi 4th-YIL (2.50% aylık)



SSS

The highest paying salary package reported for a Ürün Tasarımcısı at Verkada in United States sits at a yearly total compensation of $237,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Verkada for the Ürün Tasarımcısı role in United States is $218,000.

