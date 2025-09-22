Şirket Dizini
Verkada
Verkada Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) Maaşlar

Verkada şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Ortalama Toplam Tazminat

£44.9K - £51.1K
United Kingdom
Yaygın Aralık
Olası Aralık
£39.6K£44.9K£51.1K£56.3K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

£121K

Hak Ediş Takvimi

10%

YIL 1

20%

YIL 2

30%

YIL 3

40%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Verkada şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 10% hak ediş süresi 1st-YIL (10.00% yıllık)

  • 20% hak ediş süresi 2nd-YIL (1.67% aylık)

  • 30% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.50% aylık)

  • 40% hak ediş süresi 4th-YIL (3.33% aylık)

15%

YIL 1

25%

YIL 2

30%

YIL 3

30%

YIL 4

Hisse Türü
Options

Verkada şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 15% hak ediş süresi 1st-YIL (15.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 30% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.50% aylık)

  • 30% hak ediş süresi 4th-YIL (2.50% aylık)



SSS

Verkada şirketindeki Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £56,336 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Verkada şirketinde Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT) rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £39,626 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar