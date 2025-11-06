Şirket Dizini
Verizon
Verizon Yazılım Mühendisi Maaşlar Raleigh-Durham Area konumunda

Verizon şirketinde in Raleigh-Durham Area Yazılım Mühendisi tazminatı SMTS için year başına $132K ile DMTS için year başına $200K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Raleigh-Durham Area medyanı $108K tutarındadır. Verizon şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
MTS 1
(Giriş Seviyesi)
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$ --
$ --
$ --
$ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

34%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Verizon şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)

  • 34% hak ediş süresi 3rd-YIL (34.00% yıllık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Verizon şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

Verizon şirketindeki in Raleigh-Durham Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $203,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Verizon şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Raleigh-Durham Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $153,567 tutarındadır.

