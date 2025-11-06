Şirket Dizini
Verizon
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin
    Levels FYI Logo
  • Maaşlar
  • Yazılım Mühendisi

  • Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

  • Northern Virginia Washington DC

Verizon Yazılım Mühendisi Maaşlar Northern Virginia Washington DC konumunda

Verizon şirketinde in Northern Virginia Washington DC Yazılım Mühendisi tazminatı MTS 1 için year başına $95.2K ile PMTS için year başına $213K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Northern Virginia Washington DC medyanı $95K tutarındadır. Verizon şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
MTS 1
(Giriş Seviyesi)
$95.2K
$92.5K
$2.7K
$0
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

34%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Verizon şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)

  • 34% hak ediş süresi 3rd-YIL (34.00% yıllık)

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Verizon şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Doğrulanmış Maaşları Gelen Kutunuzda Alın

Doğrulanmış Yazılım Mühendisi tekliflere.Ücret detaylarının dökümünü e-posta ile alacaksınız. Daha Fazla Bilgi

Bu site reCAPTCHA ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları tarafından korunmaktadır.

Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ağ Mühendisi

Veri Mühendisi

Üretim Yazılım Mühendisi

SSS

Verizon şirketindeki in Northern Virginia Washington DC Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $212,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Verizon şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Northern Virginia Washington DC için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $109,000 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Verizon için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • T-Mobile
  • Harmonic
  • TDS
  • Comcast
  • AT&T
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar