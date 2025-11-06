Verizon şirketinde in Greater Hyderabad Area Yazılım Mühendisi tazminatı MTS 1 için year başına ₹1.02M ile PMTS için year başına ₹4.89M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Hyderabad Area medyanı ₹1.46M tutarındadır. Verizon şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/6/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
MTS 1
₹1.02M
₹933K
₹56.5K
₹28.3K
MTS 2
₹1.39M
₹1.22M
₹96.2K
₹68.5K
MTS 3
₹2.62M
₹2.31M
₹227K
₹76.8K
MTS 4
₹3.51M
₹3.08M
₹300K
₹130K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
33%
YIL 1
33%
YIL 2
34%
YIL 3
Verizon şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)
34% hak ediş süresi 3rd-YIL (34.00% yıllık)
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Verizon şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)
