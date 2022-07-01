Şirket Dizini
VergeSense
VergeSense Maaşlar

VergeSense şirketinin maaşları alt seviyede Proje Müdürü için yıllık $113,706 toplam tazminattan üst seviyede Donanım Mühendisi için $276,375 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: VergeSense. Son güncellenme: 10/17/2025

Donanım Mühendisi
$276K
Ürün Tasarımcısı
$184K
Ürün Müdürü
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Proje Müdürü
$114K
Yazılım Mühendisi
$167K
SSS

VergeSense şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $276,375 tazminatla Donanım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
VergeSense şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $184,075 tutarındadır.

