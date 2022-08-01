Şirket Dizini
Veranex
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Veranex Maaşlar

Veranex şirketinin maaşları alt seviyede Donanım Mühendisi için yıllık $83,580 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $180,900 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Veranex. Son güncellenme: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Donanım Mühendisi
$83.6K
Makine Mühendisi
$115K
Yazılım Mühendisi
$181K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Veranex şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $180,900 tazminatla Yazılım Mühendisi at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Veranex şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $115,260 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Veranex için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Snap
  • SoFi
  • DoorDash
  • Spotify
  • Roblox
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar