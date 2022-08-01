Veranex Maaşlar

Veranex şirketinin maaşları alt seviyede Donanım Mühendisi için yıllık $83,580 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $180,900 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Veranex . Son güncellenme: 10/16/2025