Şirket Dizini
Verana Health
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

Verana Health Maaşlar

Verana Health şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $161,000 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisi için $192,500 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Verana Health. Son güncellenme: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Yazılım Mühendisi
Median $193K
Veri Bilimci
Median $161K
Ürün Müdürü
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


SSS

Verana Health şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $192,500 tazminatla Yazılım Mühendisi pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Verana Health şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $176,880 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    Verana Health için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Snap
  • Lyft
  • Databricks
  • Google
  • Microsoft
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar